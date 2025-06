Oscar Magrini explica cena polêmica em que Silvia Pfeifer ficou 'toda roxa'

Magrini contou que, no dia seguinte, Pfeifer chegou nos estúdios da Globo cheia de hematomas. "Ela chega com óculos escuros... Falei: 'E aí, tudo bem? O que foi?'. Quando ela tirou os óculos, falei: 'caralh*, fui eu que fiz isso?'. Ela: 'não, Magrini, fui eu que me machuquei e tal'. Ela estava toda roxa... Ela é muito branquinha, se você pegar forte, machuca".

O artista destacou que depois o Fantástico (Globo) fez uma matéria sobre agressividade em cena, mas Silvia o defendeu. "Ela falou: 'não, o Magrini foi ótimo, foi uma cena que fizemos de primeira, ele foi cavalheiro, não teve culpa nenhuma'".

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, "O Rei do Gado" tinha como um dos temas centrais a violência doméstica. Na trama, a personagem de Silvia deixava o marido para viver com Ralf, interpretado por Magrini. Entretanto, Ralf desenvolve um comportamento violento e agride Léia. O teor de violência no folhetim foi tema de reportagem no Fantástico, quando o programa destacou que a cena entre Pfeifer e Magrini "foi tão realista que a atriz se machucou de verdade".

Ao Fantástico, Pfeifer explicou os machucados sofridos. "Bati com o ombro e com a orelha na quina da porta do banheiro. Levei, em algum momento, o que pode ter sido um tapa meu próprio, porque eu estava me defendendo com as mãos e com os pés. Também fiquei com o canto do olho roxo, um arranhão no ombro e umas marquinhas no outro ombro".

Silvia Pfeifer também disse que deu aval a Oscar antes da gravação. "[Falei que] se acontecer alguma coisa comigo, não se preocupa, não para, porque se você parar, vai prejudicar o meu desenrolar da emoção".