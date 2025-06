'Ocupação máxima': Thaynara OG desconversa sobre convite a ex-BBB

Thaynara OG está se preparando para a próxima edição do São João da Thay, que acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho, em São Luís do Maranhão. Em 2025, será a primeira vez que a influenciadora promove o evento aberto ao público. Em conversa com Yas Fiorelo e Leão Lobo no Splash Show, ela deu detalhes sobre os bastidores.

A influencer disse que existe um grande desafio em organizar as atrações do evento, e que conta com uma equipe gigantesca para lhe ajudar na curadoria. Essas frentes trabalham desde as escolhas musicais até os convidados famosos que costumam estar no São João. Thaynara tem um cuidado em manter uma certa dúvida se, a fim de atingir diferentes públicos. Ela garante que uma coisa não pode faltar: participantes de reality shows.