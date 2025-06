Nem sempre o amor vence! Final original deste filme destruirá seu coração

"Como Se Fosse a Primeira Vez" chegou aos cinemas em 2004 e chamou a atenção sendo comédia romântica atípica que desafiava os padrões do gênero. O filme, que marcou a segunda colaboração entre Adam Sandler e Drew Barrymore — após "Afinado no Amor" (1998) e antes de "Juntos e Misturados" (2014) —, conta a história de Henry, um mulherengo que se apaixona por Lucy, uma mulher com amnésia anterógrada devido a um acidente de carro. Todos os dias, ela acorda sem lembrar do dia anterior, forçando Henry a reconquistá-la repetidamente.

Com um final de "aquecer o coração", o que poucos sabem, é que o roteiro original era diferente do apresentado e o destino dos personagens também não era igual.

Como era o final original

Drew Barrymore explicou em seu programa que, no final original do filme, Lucy diria a Henry para seguir sua vida, argumentando que "isso aqui não é uma vida". Henry então ia embora, mas depois retornava, entrava no restaurante, sentava-se e dizia: "Oi, eu sou o Henry" — e a história terminava ali.