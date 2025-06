Dona Déa volta atrás em aposentadoria e detalha criação dos netos com genro

Dona Déa Lúcia, 77, não pensa mais em se aposentar no final do ano e seguirá no Domingão com Huck (Globo) em 2026. Ela também se prepara para lançar um musical em homenagem ao filho, Paulo Gustavo, que morreu em 2021 e deixou dois filhos —frutos da relação com Thales Bretas, 37.

Sem aposentadoria

Dona Déa havia anunciado, no fim de 2024, que deixaria a TV para passar mais tempo com os netos. Mas, em conversa com Splash, revelou que não consegue ficar longe da equipe.