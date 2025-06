Devin Harjes, ator de 'Gotham' e 'Demolidor', morre aos 41 anos

O ator texano Devin Harjes, conhecido pelos seus papeis nas séries "Gotham" e "Demolidor, morreu aos 41 anos, na última terça-feira.

O que aconteceu

Harjes havia sido diagnosticado com câncer em fevereiro. No entanto, segundo a revista The Hollywood Reporter, o ator morreu de outra doença, não revelada pela família dele, no hospital Mount Sinai West.

A família abriu um fundo de doações para crianças que querem estudar artes cênicas. Em obituário publicado no site oficial do ator, a família pediu para que as pessoas, ao invés de mandarem flores, façam doações ao fundo, que serão direcionadas a dar bolsas de estudos para crianças estudarem as artes, "a verdadeira paixão de Devin em vida".