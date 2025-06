Vocalista da banda Desejo de Menina é preso após show em João Pessoa

Lenno Ferreira, vocalista da banda de forró Desejo de Menina, foi preso na madrugada de hoje em João Pessoa (PB).

O que aconteceu

A prisão aconteceu logo após o término de uma apresentação do cantor. Lenno, que retornava oficialmente aos palcos como vocalista da banda Desejo de Menina, foi detido durante uma operação conjunta das Polícias Civis da Paraíba e de Pernambuco.

O cantor é acusado de homicídio culposo no trânsito e embriaguez ao volante. No início de maio ele se envolveu em um acidente na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão pernambucano. O carro do vocalista bateu na traseira de uma van que transportava 15 passageiros. Uma mulher morreu no acidente.