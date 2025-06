'Brigo pela liberdade', diz Rita Cadillac sobre conteúdo adulto aos 70 anos

Rita pede que mulheres não tenham vergonha do próprio corpo. "Você pode estar com 20, com 30, com 50, 70, se você tem uma cabeça boa e é isso que você quer, não interessa se você está linda de corpo, perfeita. Se você se sente bem para fazer, faça, meu amor."

A artista afirma que recebe críticas, mas não se importa com elas. "Sempre vai ter e sempre teve. Não sou uma pessoa que me importa ou me mate por uma crítica, se ela é boa ou se ela é ruim", concluiu em entrevista divulgada pela revista Quem.