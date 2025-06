Astro de reality show britânico morre aos 24 anos após acidente de carro

A equipe do reality show também postou uma homenagem a Sam Gardiner. "Sam abraçou a viagem de sete semanas com energia, amor e determinação que levou ele e sua mãe a aproveitarem aventuras do México à Argentina, fazendo a audiência se apaixonar por eles e pela sua conexão especial".

Sam competiu no Race Across the World ao lado de sua mãe, Jo. Na segunda temporada do programa, que foi ao ar em 2020, Sam e Jo viajaram pela América do Sul, mas, não conseguiram competir na final após esgotarem seu dinheiro.