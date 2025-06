Fontenelle diz que não recorreu contra indenização de R$ 50 mil a Castanho

Procurada por Splash, a equipe de Klara Castanho optou por não comentar sobre caso. A reportagem será atualizada caso a defesa da atriz se manifeste. A ação permanece em segredo de Justiça.

O jornal O Globo também apontou uma condenação de multa diária acumulada no valor de R$ 1,6 milhão. O valor estabelecido também foi negado pela equipe de Antonia Fontenelle, que pretende argumentar contra os valores sugeridos pelos advogados de Klara Castanho. "A 6ª Câmara de Direito Privado registrou que o valor da multa diária deve ser discutido no processo que trata do cumprimento de sentença", informou o posicionamento da defesa da apresentadora.

A defesa também se posicionou contra a análise da advogada Mayra Cotta, que comentou o caso em entrevista ao UOL News na noite de ontem. O processo teve início em 2022, quando Antonia expôs em uma live detalhes sobre o estupro sofrido por Klara Castanho — sem citar o nome da atriz.

Confira, na íntegra, o posicionamento da defesa de Antonia Fontenelle

A notícia afirma que Antonia Fontenelle tentou recorrer da decisão de condenação por danos morais no valor de R$ 50 mil, o que não é verdade. O recurso foi do escritório que representa a Klara Castanho, pedindo que a pena fosse majorada para R$ 100 mil. A defesa de Antonia, que não havia recorrido da condenação no valor de R$ 50 mil, se viu então obrigada a apresentar uma apelação adesiva para manter o valor da condenação, após ter tomado conhecimento da apelação feita pelo escritório que representa Klara. Nesse sentido, como o julgamento da apelação manteve o valor da condenação, a vitória na apelação adesiva foi de Antonia Fontenelle, já que o aumento da condenação pleiteado pelo escritório que representa Klara Castanho foi rejeitado.

O advogado de Antonia Fontenelle saiu vitorioso. Não houve recurso do julgamento da apelação porque agora a defesa de Antonia irá se concentrar em impugnar o valor da multa diária cobrada pelo escritório que representa Klara. Não houve condenação de multa diária acumulada no valor de R$ 1,6 milhão. Ao contrário, a 6ª Câmara de Direito Privado registrou que o valor da multa diária deve ser discutido no processo que trata do cumprimento de sentença, onde a defesa de Antônia Fontenelle apresentará impugnação dos valores apresentados indevidamente pelo escritório que representa Klara.