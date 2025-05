Virginia esclarece sobre desenho de Zé Felipe em jatinho: 'Fake news'

zA equipe da influencer Virginia Fonseca esclareceu boato de que o desenho de Zé Felipe teria sido apagado dos jatinhos da família, apenas alguns dias após o anúncio da separação do casal.

A informação publicada a respeito do avião de Virgínia e Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais, não é mais do ex-casal. Assessoria de Virginia.

O que aconteceu

Vídeo do adesivo da família sendo removido estava viralizando nas redes. Uma gravação de um dos adesivos com a família de Virginia Fonseca e Zé Felipe, incluindo os filhos José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, sendo removidos rodou pela internet e foi amplamente comentada.