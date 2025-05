Tragédia interrompeu carreira de atriz de 'A Viagem' após uma única novela

Ela também se apresentou durante um ano e meio como vocalista da banda Êxtase. Sua vida mudou quando Solange Castro Neves, colaboradora da autora Ivani Ribeiro, foi assistir a peça "Draculinha", gostou do desempenho de Chris e a convidou para dar vida a Bárbara na novela. Na trama, a jovem é uma das integrantes da banda de Zeca (Irving São Paulo).

Vítima de um infarto fulminante, Pitsch morreu em 20 de outubro de 1995, aos 24 anos. A atriz tinha uma condição cardíaca congênita, um problema no coração que, embora silencioso, podia gerar riscos graves à saúde.

Curiosamente, a personagem teve um diálogo a respeito da morte durante a trama. Em uma cena do capítulo 146, Bárbara conversa com Carmem (Suzy Rêgo) sobre Diná (Christiane Torloni), que morreu de um infarto fulminante, assim como aconteceria com a atriz na vida real.

Em outro momento, Bárbara fala com Zeca sobre não ter medo da morte. "Esse papo de morte não é comigo! Tô fora!", afirma o irmão de Lisa (Andréa Beltrão). "Eu não tenho medo da morte. Com certeza lá em cima deve ser muito melhor do que aqui", responde a personagem interpretada por Chris Pitsch.