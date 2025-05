Como Silvio Santos 'driblou' direitos e colocou a Liga dos Campeões na TV?

Hoje é dia dos apaixonados por futebol pararem para acompanhar a final da UEFA Champions League 2024/2025. O SBT é o responsável pela exibição do duelo entre PSG (FRA) x Inter de Milão (ITA), a partir das 16h (de Brasília), em TV aberta, para todo o Brasil. Mas você sabia que a emissora de Silvio Santos (1930-2024) foi pioneira na transmissão de uma final do maior torneio de clubes do futebol europeu?

Qual a história da Champions League na TV brasileira?

A primeira final da Liga dos Campeões (antiga Copa dos Campeões) foi exibida na TV brasileira via TVS (atual SBT), em 30 de maio de 1979. Na busca por encaixar sua nova emissora no gosto popular, Silvio Santos exibiu o confronto de Nottingham Forest x Malmo em uma grade de programação repleta de desenhos.

O grande detalhe é que o canal do empresário passou na TV uma gravação da decisão europeia de 1979 —ou seja, a ideia não exigiu a compra dos direitos por não transmitir ao vivo. Na década de 1970, a Embratel era responsável por disponibilizar o sinal de satélite para transmissões de competições do exterior, mas não recebia solicitações relacionadas a Liga dos Campeões devido à baixa popularidade do torneio.