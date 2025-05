Sabrina Sato desabafa sobre perda de bebê com Prattes: 'Luto muito difícil'

Sabrina Sato, 44, e Nicolas Prattes, 28, participaram do programa 'Conversa com Bial' desta sexta-feira (30). A apresentadora falou Sabrina falou sobre as perdas gestacionais.

O que aconteceu

Sabrina falou sobre dois abortos que sofreu no ano passado. Ela revelou que a segunda perda foi mais dolorida, pois ela e o marido já haviam criado grandes expectativas com a gestação. "Na primeira vez, não foi planejado. Aconteceu, e vivemos aquele luto trabalhando. Mas na segunda, a gente viveu a gestação, sonhou com tudo. Foi um luto muito difícil".

Apesar da dor, Sabrina destacou o apoio incondicional do companheiro, Nicolas Prattes, que esteve ao seu lado durante todo o processo. "Neste momento, a gente se uniu ainda mais e se fortaleceu para poder voltar à vida", afirmou.