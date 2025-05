'Quero envelhecer bonitinho': Gominho reflete após perder 53 quilos

Gominho, 36, sobre processo de emagrecimento em entrevista à Quem.

O que aconteceu

O apresentador, que emagreceu 53 quilos, pretende manter a boa forma após pesar 150 quilos. "Quero manter esse ritmo até a minha velhice para poder envelhecer bonitinho, animadinho, para poder aguentar o tranco."

No processo de emagrecimento, Gominho usou o Mounjaro, medicação que só pode ser vendida no país com retenção da receita médica para evitar o uso indevido. "Parei de tomar o remédio tem três meses. Eu quis parar para não ficar nesse 'clima meio viciante'."