Quem foi ator morto em 2019 por Cupertino, condenado a 98 anos de prisão

Quando criança, também fez novelas da Globo, como "Pé na Jaca" (2006) e Cama de Gato (2009). Ainda participou de "Cristal" (2006), exibida pelo SBT. Nos cime,as fez "Meu Mundo em Perigo (2007) e "Xuxa e o Mistério de Feiurinha" (2009).

Fora da TV desde o fim de "Chiquititas", o plano de Rafael, que na época do assassinato trabalhava como professor de inglês, era se dedicar cada vez mais a espetáculos de stand-up. "Em novembro ele fez a primeira apresentação, estava dando os primeiros passos. Ele disse: 'Vou dar o melhor de mim na minha volta ao palco'. Também tínhamos um projeto de fazer animações em hospital como fazem os Doutores da Alegria", contou a professora.

Rafael Miguel tinha duas irmãs, Camilla, de 26 anos, e Isabele, de 13. Na época em que o ator morreu, Camilla falou sobre a tragédia pelas redes sociais e agradeceu o apoio: "Agradeço imensamente cada uma das incontáveis mensagens de amor e acolhimento. Peço desculpas por não ter respondido a cada um dos amigos e reportagens que tentaram contato, mas estou em um momento de luto e assimilação de tudo que aconteceu, não consigo me pronunciar sobre justiça, nem como vamos seguir a vida".

Planos de morar com Isabela

Ele havia dito em sala de aula que tinha planos de morar com a namorada, Isabela Tibcherani, filha do assassino. A revelação foi dita por uma aluna do ex-ator. "Tivemos uma aula sobre planos para o futuro e ele me contou que queria fazer stand up. Ele também estava com planos de mais para frente mudar de país com a namorada e viver de stand up em inglês", contou Bianca Bianchi ao UOL em 2019.

Rafael dizia aos alunos que não gostava muito da exposição e do assédio da televisão e costumava falar bastante da namorada. "Ele sempre falou muito bem dela. Lembro que me perguntou sobre aluguel perto de onde eu moro porque ele queria se mudar com a namorada. Em todos os planos dele ela estava inclusa".