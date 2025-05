Polícia usa termo 'narcocultura' contra MC Poze; entenda o que está em jogo

Rodou. Cantor de funk que propagava a narcocultura foi preso por apologia ao crime e por envolvimento com o Comando Vermelho. Conhecido por shows repletos de bandidos armados financiados pela organização criminosa, ele ajudava a espalhar a ideologia da facção. O cantor foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça a partir de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A captura é um recado para a facção criminosa e para todos aqueles que romantizam e ajudam a disseminar a narcocultura.

Polícia Civil do Rio de Janeiro

Juristas criticam o conteúdo por violar princípios constitucionais e antecipar a culpa do investigado. "O delegado deve manter sua neutralidade, sendo imparcial em relação aos fatos. O compromisso da investigação é com a verdade, não com a acusação", afirma o advogado criminalista Guilherme Gama. Para ele, a publicação da Polícia Civil viola o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição.

Gama também alerta para o risco de contaminação da opinião pública. "Isso antecipa um juízo condenatório com viés político, sem permitir o contraditório e a ampla defesa". Segundo o jurista, a culpa só pode ser declarada após o trânsito em julgado.

Liberdade artística

O advogado criminalista Luiz Rutis afirma que a prisão é ilegal e viola a liberdade artística. "A prisão temporária só se justifica se o agente for perigoso". "Defender a narcocultura não exprime perigo". "Trata-se, em princípio, de uma atividade protegida pela liberdade artística".