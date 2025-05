'Conduta social' pesou contra Cupertino em condenação de 98 anos, diz juiz

O julgamento começou na manhã da última quinta-feira, por volta das 11h00. Sentença foi anunciada apenas às 20h30 de ontem, após depoimentos de sete testemunhas, interrogatório dos três réus e debates entre promotores do MP e a defesa de Cupertino.

Segundo a ação, a filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, mantinha um relacionamento com Rafael Miguel contra a vontade do pai. No dia do crime, o jovem foi até a residência do acusado acompanhado dos pais, com a intenção de dialogar sobre a situação. No entanto, acabaram sendo mortos após doze disparos no local.

A condenação

Sete jurados — quatro homens e três mulheres — se reuniram hoje no fórum criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, para a conclusão do julgamento. Todos os jurados votaram a favor da condenação.

Paulo acompanhou o debate dos advogados, mas não ficou para ouvir a sentença.

Os familiares de Rafael comemoram e aplaudiram a decisão. Logo após o anúncio, apenas a família das vítimas permaneceu no plenário.