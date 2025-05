Patrícia Poeta sofre 3ª derrota em processo contra jornalista da RedeTV!

Terceira derrota

Patrícia Poeta não obteve sucesso em sua tentativa de incriminar Alessandro Lo-Bianco. Em outubro de 2023, o colunista da RedeTV! conseguiu uma "absolvição sumária" do caso, mas os advogados da apresentadora entraram com um recurso, pedindo a reabertura da ação, e o processo voltou para as mãos da mesma juíza que o havia inocentado inicialmente.

Após uma nova análise do judiciário, com decisão protocolada em janeiro deste ano, Poeta voltou a ser derrotada. Descontente com os resultados, ela apelou para a segunda instância, e acaba de ter mais um revés.

Posicionamentos

Splash procurou a assessoria de imprensa de Patrícia Poeta, que optou por não responder se ela apelará para a terceira instância ou encerrará a briga na Justiça. Atualizaremos o texto caso mude de ideia.

Já o advogado Rômulo Monteiro Garzillo, que defendeu o jornalista da RedeTV!, comemorou a decisão, ressaltando o direito de liberdade de imprensa. "A vitória de Alessandro Lo-Bianco é importante na medida em que reforça a proteção que a Constituição deu (sobretudo após o período autoritário) ao tão fundamental trabalho do jornalista. Num país democrático, pessoas públicas ou com grande visibilidade não estão imunes à críticas, pelo contrário. É justamente por terem maior visibilidade, que a possibilidade de receberem críticas (seja pelo público, seja por profissionais da imprensa), deve ser ampliada."