'Matemos os pobres e vamos para Marte': filme satiriza magnatas bilionários

Em um mundo onde a desigualdade social e o poder dos bilionários da tecnologia dominam debates, o novo filme "Mountainhead", que chega hoje à HBO Max, surge como uma sátira sombria e oportuna. Dirigido por Jesse Armstrong (criador de "Succession"), o longa acompanha um grupo de magnatas em um retiro luxuoso enquanto o planeta entra em colapso, mais ou menos como os grupos de Legendários que têm feito sucesso no Brasil.

Em entrevista a Splash, os atores Cory Michael Smith ("Saturday Night") e Ramy Youssef ("Pobres Criaturas") revelaram os desafios de filmar uma distopia que ecoa a realidade. O elenco conta também com Steve Carell ("The Office") e Jason Schwartzman.

Smith, que interpreta Venice Parrish — "o homem mais rico do mundo" —, admitiu que as filmagens foram "incrivelmente confusas". "O filme tem alertas de notícias fictícios aparecendo nos celulares de cena. À noite, voltávamos para o hotel e víamos alertas reais. Cheguei a me perguntar: 'Isso é o celular de cena ou o meu?'", contou, destacando como o roteiro de Armstrong "não zomba da crise, mas da imprudência dos poderosos".