Os 10 melhores filmes para o diretor brasileiro Karim Aïnouz; um é nacional

"Felizes Juntos" (1997), de Wong Kar Wai Imagem: Divulgação

"Uma Mulher Sob Influência" (1974), de John Cassavetes. Trata-se de um retrato cru da saúde mental e da dinâmica familiar, no qual Gena Rowlands vive uma mulher à beira do colapso. O filme rendeu indicações ao Oscar para Rowlands (Melhor Atriz) e para Cassavetes (Direção), consolidando o cinema independente norte-americano dos anos 1970. Disponível no Looke.

Cena de 'Uma Mulher Sob Influência' Imagem: Divulgação

"A Batalha de Argel" (1966), de Gillo Pontecorvo. Retrato quase documental da luta pela independência da Argélia contra a França, no qual o diretor adotou uma estética jornalística para representar os dois lados do conflito. O filme foi indicado a três Oscars (Melhor Direção, Roteiro Original e Filme Estrangeiro) e é referência em cinema político até hoje. Não está disponível no streaming.

Cena de 'A Batalha de Argel' Imagem: Divulgação

"Titane" (2021), de Julia Ducournau. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, este thriller corporal francês chocou o público com sua fusão de horror, ficção científica e drama psicológico. A história gira em torno de Alexia, uma mulher com uma placa de titânio no crânio, que desenvolve uma ligação perturbadora com carros. Disponível no MUBI.