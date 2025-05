Defesa de MC Poze alega 'perseguição à arte periférica' em pedido de HC

A defesa de MC Poze do Rodo protocolou um habeas corpus, na Justiça do Rio de Janeiro, em que pede a liberdade do funkeiro. O artista, que foi preso temporariamente no dia 29 de maio, é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho.

O que aconteceu

Defesa argumenta que a prisão é ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destaca que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.