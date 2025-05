Luciana Gimenez diz preferir pegar homens novos: 'Velha já basta eu'

Luciana Gimenez, 55, revelou que prefere se relacionar com homens mais novos porque de "velha" já basta ela.

O que aconteceu

Gimenez, que já se relacionou com homens mais velhos no passado, disse estar em uma nova fase da vida. "Eu gosto dos mais novos, velha já basta eu... A gente faz ginástica, dieta, procedimentos [estéticos para se manter bonita]", declarou no podcast Bagaceira Chique, que ela mesma comanda.

A apresentadora, no entanto, fez algumas ponderações. Para ela, não basta ser novo de idade, a pessoa precisa ter um papo jovem, legal. Isso é mais importante que a idade, destaca ela.