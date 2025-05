Luciana Gimenez brinca sobre classe econômica no avião: 'Janela apertada'

Luciana Gimenez, 55, brincou com a situação após viajar de classe econômica no avião com o amigo, o fotógrafo e videokamer Whagner Duarte.

O que aconteceu

No vídeo publicado pelo amigo, a apresentadora mostra a experiência da viagem já que é acostumada a utilizar a classe executiva. "POV: viajei de classe econômica com a minha amiga rica,", diz o texto do vídeo.

Nas imagens, Luciana aparece tirando fotos com fãs e tentando colocar a bagagem nos compartimentos da aeronave. Ela ainda brinca sobre as janelas apertadas.