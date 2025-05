João Silva diz que 'dava muito trabalho' ficar com mulher quando era gordo

João Silva, 21, revelou que tinha mais dificuldades para conquistar mulheres quando estava acima do peso.

O que aconteceu

Silva admitiu que era "difícil pegar" as meninas por estar obeso, mas que se "virava". "Não passava fome, chegava a ficar com uma mulher ou outra, mas dava muito trabalho [para conquistar]. O gordinho tem que ser gente boa, agradável, com certeza isso ajuda", declarou durante participação no podcast Bagaceira Chique.

O apresentador também afirmou que sua vida mudou após eliminar 80 kg. "Além da parte da saúde, a autoestima melhora muito, isso é um fato. Você muda sua vida completamente".