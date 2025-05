Filha de Paulo Cupertino comenta condenação do pai: 'Justiça foi feita'

Isabela destacou que seguirá com a vida, agora com a certeza de que o responsável pelos crimes enfrentará as consequências. "Vamos seguir com a vida, como eu já vinha fazendo, mas agora com a certeza de que o grande culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez."

O Tribunal do Júri de São Paulo condenou Paulo Cupertino a 98 anos de prisão. O triplo homicídio foi cometido no dia 9 de junho de 2019.