'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2/6 a 7/6

Beto desabafa com Lígia. Beto briga com Bia. Lígia afirma a Raimundo que Bia é a razão da infelicidade dos filhos. Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto. Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita. Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ronaldo afirma para Bia que deixará o país.

Sexta-feira, 6 de junho

Bia se desespera com a possibilidade de perder Ronaldo. Beatriz pressiona Basílio. Maristela aciona Orlando para sabotar o negócio de Basílio com Marlene. Mariana faz sucesso no programa de Anita. Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia goste de Ronaldo de verdade. Ronaldo agradece o apoio de Lígia e Raimundo. Gregório e Clarice se beijam. Bia sugere contar toda a verdade para que Ronaldo fique com ela.

Sábado, 7 de junho

Ronaldo nega a proposta de Bia e afirma que viajará para Nova Iorque. Juliano enfrenta Gregório. Lígia tem uma conversa com Bia sobre suas atitudes. Basílio questiona Maristela sobre o suposto novo produto da Perfumaria Carioca. Alfredo oferece uma nova posição a Mariana na TV. Marlene pressiona Basílio sobre o roubo de seu produto. Bia conta a verdade sobre sua virgindade para Clarice. Mariana faz sucesso com a audiência, e Alfredo a oferece um novo programa. Clarice exige que Bia confesse suas mentiras diante de Beatriz, Ronaldo e Beto.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.