Terra Prometida: fazenda milionária de Henrique e Juliano tem até aeroporto

Parte das estruturas destinadas aos animais criados na Fazenda Terra Prometida Imagem: Reprodução/Instagram@nelorehej

O gado sempre foi uma paixão minha, do meu irmão e do meu pai, até pelo potencial de ganho e de lucro. É atividade rural que a gente mais se identifica Henrique, ao Tocantins Rural

A dupla Henrique e Juliano com gados nelore criados na Fazenda Terra Prometida Imagem: Divulgação/Nelore Paranã

Um leilão realizado pela dupla no último fim de semana teve um faturamento histórico. Segundo o Canal Rural, responsável pela transmissão oficial do evento, o Leilão Terra Prometida — feito em parceria com a Agropecuária Nelore Paranã - teve R$ 137,5 milhões em faturamento, um valor R$ 65 milhões mais alto do que a edição realizada no ano passado. O vídeo abaixo foi publicado no perfil da fazenda no Instagram em 2023, como parte da divulgação do leilão daquele ano.