Fabiana Justus desmente boato de que teria comprado medula: ‘Maldade’

Justus afirmou que estes boatos são "maldade" e "falta de informação". Dizendo que o processo é como uma transfusão mesmo, a influenciadora reiterou que seu transplante de medula foi tratado com urgência, "porque eu precisava com muita urgência".

Fabiana recebeu o diagnóstico de leucemia no ano passado. A empresária descobriu a condição no início do ano passado, passou por quimioterapia e por diversos tratamentos, inclusive pelo transplante de medula em março de 2024, e anunciou a remissão do câncer.