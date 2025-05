Fã de Carrie e cia? Veja 5 livros para quem curte 'Sex and the City'

Você sabia que a série "Sex and the City", sucesso estrondoso nos anos 1990 e 2000, é baseada em um livro de mesmo nome? Tanto o livro quanto a série são baseados na vida da autora, Candace Bushnell, que escrevia uma coluna homônima no jornal The New York Observer.

Carrie e as amigas seguem "na ativa" na série "And Just Like That...", cuja terceira temporada estreou na última semana. Para quem é fã da produção, os livros abaixo são um prato cheio! Confira:

"Os Diários de Carrie", de Candace Bushnell (Galera, tradução de Alda Lima)