Final do Miss Mundo 2025 na Índia: Brasil avança ao Top 8; acompanhe

Os primeiros blocos estão apresentando os países por continentes. Foram apresentadas as candidatas das Américas e Caribe, em seguida da África. Na sequência veio a Europa e, por último, o grupo Ásia e Oceania.

Além da Miss Brasil, havia uma segunda brasileira: a Miss Portugal, Maria Amélia Baptista, 27, nascida no Rio de Janeiro, tentou conquistar o título inédito para o país que representa. Contudo, ela não se classificou.

Se classificaram no Top 40: Argentina, Brasil, Haiti, Jamaica, Panamá, EUA, Porto Rico, Republica Dominicana, Martinica, Trindade e Tobago, Namíbia, Camarões, Zâmbia, Botsuana, Nigéria, Somália, Tunísia, Zimbábue, Etiópia, Irlanda, País de Gales, Montenegro, Estônia, Irlanda do Norte, Bélgica, Itália, Polônia, Sérvia, Ucrânia, Indonésia, Índia, Tailândia, Turquia, Austrália, Líbano, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Vietnã, Turquia.

A Miss Indonésia, Monica Kezia Sembiring, venceu a etapa Beleza com Propósito com seu projeto social: uma iniciativa que ajudou a fornecer acesso à água limpa e melhorar o saneamento para comunidades vulneráveis em seu país. O Brasil havia vencido a etapa no Miss Mundo 2023/2024 em março do ano passado com a amazonense Letícia Frota.

Novo bloco anunciou o Top 20: Argentina, Brasil, Martinica, Porto Rico, EUA, Camarões, Etiópia, Namíbia, Nigéria, Tunísia, Irlanda, Itália, Polônia, Ucrânia, País de Gales, Austrália, Índia, Líbano, Filipinas, Tailândia.