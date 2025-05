Bailarina de Anitta denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus

A bailarina Alline Azevedo, que faz parte do ballet de Anitta, relatou nas redes sociais um episódio de importunação sexual que sofreu durante uma viagem de ônibus.

O que aconteceu

Alline disse ter percebido que o homem praticava atos obscenos dentro do coletivo. O suspeito, segundo ela, já havia embarcado no ônibus visivelmente alterado, falando frases desconexas e se comportando de maneira inadequada. A viagem era do Rio de Janeiro com destino a Santos, em São Paulo.