Angela Ro Ro desmente produtor: 'Bem atendida por médicos de confiança'

Segundo Angela, no entanto, ela está "sendo bem atendida por médicos da minha total confiança". Negando as informações de Paulinho, a artista afirmou que está "na espera de alta com sucesso".

Angela Ro Ro afirmou estar com suspeita de câncer. Mais cedo nesta semana, a cantora afirmou que estava hospitalizada sem previsão de alta, no entanto, no novo comunicado, diz: "Estou aguardando em breve fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio para descartar que tenha algo grave e fatal".

Leia a nota na íntegra:

"A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança e estou aguardando em breve fazer mais mamografia e grafia de útero, ovário e endométrio para descartar que tenha algo grave e fatal!

Em breve também farei novos exames de sangue!

Já tive quatro transfusões venais de soro com eletróides e estou me alimentando bem! Na espera de alta com sucesso!".