Zezé Motta recorda seu primeiro ensaio nu: 'Fui expulsa da igreja por isso'

Apesar dos tabus próprios da época — e da criação conservadora que teve —, ela afirma sempre ter encarado a nudez como algo natural. "Tive uma infância muito reprimida. Cresci num internato, e lá me ensinaram que as meninas precisavam ser protegidas dos homens. Lá, não podíamos [sequer] nos olhar peladas. Em casa, o discurso era similar com minha mãe — mas eu sempre encarei a nudez com naturalidade e nunca me permiti ser reprimida."

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram