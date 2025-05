Xamã é hospitalizado após sofrer crise de ansiedade durante evento no Rio

Xamã, 35, foi hospitalizado na noite de hoje, após sofrer uma crise de ansiedade.

O que aconteceu

O rapper estava em um evento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, quando começou a se sentir mal. O episódio aconteceu, coincidentemente, no mesmo dia do lançamento de "Fragmentado", novo álbum do artista.

Xamã foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vitória, aonde chegou deitado em uma maca. De acordo com o portal Leo Dias, ele foi visto momentos depois sentado em uma cadeira de rodas, já recebendo atendimento médico.