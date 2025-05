Whindersson Nunes responde piada sobre morte do filho: 'Perturbador'

A frase foi mal interpretada por alguns, que voltaram a criticá-lo, alegando desrespeito à população trans. Em meio às reações, um internauta fez um comentário cruel, aludindo à morte de João Miguel. "Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: não chegou a ver a luz do dia", disseram.

Visivelmente abalado, Whindersson respondeu com um desabafo. "Não entendo como um tuíte apontando um dado perturbador do país que mais mata pessoas trans no mundo foi mal interpretado a ponto de fazerem piada sem graça, porque só faz sentido do lado jumento da interpretação com a morte do meu filho. Pai, desculpe. Eles não sabem o que fazem."