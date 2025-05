Virginia Fonseca ignora Zé Felipe em homenagem aos 4 anos da filha

Virginia Fonseca fez uma nova publicação nas redes sociais para comemorar o aniversário de 4 anos da filha primogênita, Maria Alice. A apresentadora optou por não mencionar Zé Felipe, ex-marido e pai da menina, na publicação dedicada à filha.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um texto durante a madrugada de hoje, logo após retornar de uma viagem a Portugal. "Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super-heroína!! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!!! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça. Veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!!", escreveu Virginia.

Sem citar o nome do ex-marido em nenhum momento, Virginia seguiu exaltando a relação com a filha. "30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci. E mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu já pedia a Deus pela sua vida. Que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter", declarou