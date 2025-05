Filho de Xanddy e Carla Perez exibe corpo de fisiculturista: 'Equilíbrio'

Para manter o corpo, Victor segue uma dieta rigorosa de cerca de 2.800 calorias por dia. A alimentação inclui até frango no café da manhã.

Fico em leve déficit durante a semana, o que me dá margem para comer mais no final de semana. Proteína é essencial para construção muscular e saciedade. Em fase de perda, aumento um pouco para preservar a massa muscular. Os carboidratos são os melhores para performance. Quanto mais carb eu tenho disponível, mais sinto o rendimento aumentar. Já as gorduras são importantíssimas para a saúde hormonal. A maioria das pessoas erra na quantidade, ou consome demais, ou de menos. Equilíbrio é o ideal. Victor Alexandre

A rotina de treinos também é intensa. Victor treina seis vezes por semana, durante uma hora por dia. O objetivo é claro. "Ganhar massa muscular, ficar mais forte, manter o shape seco e treinar com inteligência", afirma o rapaz.