98 anos de prisão: veja vídeo do momento da condenação de Paulo Cupertino

Por que uma testemunha precisaria fugir, buscar documentos falsos e contratar um advogado criminalista se não é culpado?

Rogério Zagallo, do MP

Irmão de Cupertino afirmou que Paulo apresentou motivo para matar a família. Joel Cupertino disse, em depoimento, que Paulo estava "no veneno" após o pais de Rafael Miguel terem incentivado Isabela Tibcherani a fazer um suposto teste como atriz para uma produção.

Joel 'sumiu' com imagens de câmera presente no local, segundo o MP. Pessoas próximas a ele afirmaram em depoimento que apenas Joel tinha acesso às imagens.

Acusação também mostrou conversas entre Paulo Cupertino e Wanderley Antunes via WhatsApp. Wanderley, assim como Eduardo Machado, são réus no mesmo processo acusados de colaborarem durante a fulga do suspeito de assassinato.

O que diz a defesa de Cupertino

A defesa, liderada pela advogada Mirian Nunes Souza, segue defendendo a tese de que Paulo Cupertino não cometeu crimes. Ela afirma que as provas apresentadas não são consistentes para uma condenação.