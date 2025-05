Valesca Popozuda foi convencida pela mãe a desistir de aborto: 'Me quebrou'

Regina, porém, dissuadiu-a do aborto ao lembrar que também poderia ter recorrido a essa saída quando concebeu Valesca. "Minha mãe me quebrou. Ela disse assim: 'Naquela época, eu também poderia ter tirado você. Eu não tinha ninguém para me acolher e conversar comigo. Hoje você tem sua mãe. Então todo o suporte que tem nesse mundo, eu vou te dar'."