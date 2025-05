'Vale Tudo': Marco Aurélio desbanca Renato e faz Leila delirar como nunca

A relação entre Leila (Carolina Dieckmann) e Renato (João Vicente de Castro) vai de mal a pior em "Vale Tudo" (Globo). Tudo deve mudar quando Marco Aurélio (Alexandre Nero) se aproximar ainda mais da moça.

O que vai acontecer

No capítulo deste sábado (31), Leila expõe que não está satisfeita com o namoro com Renato. Ela dá sinais claros de que quer mudar de vida, de acordo com informações do jornal O Globo.