Kylie Jenner revela detalhe de vida sexual com Timothée Chalamet

Kylie Jenner, 27, usou seu TikTok para brincar sobre sua vida sexual com o namorado Timothée Chalamet, 29.

O que aconteceu

Jenner repostou um TikTok na madrugada, com uma cena de "Sex and the City" em que Samantha (Kim Cattrall) conta com a vitória do time de basquete New York Knicks para transar com o namorado.

Chalamet é torcedor assumido do Knicks. "E quando começamos a nos importar com basquete?", pergunta a personagem Carrie (Sarah Jessica Parker) na cena. Samantha, referindo-se ao namorado da época, responde. "Eu não transo a menos que os Knicks ganhem."