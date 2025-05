'Sentença de Cupertino foi justa e impecável', diz promotor do MP

Thiago Marin, promotor do Ministério Público responsável pela acusação contra Paulo Cupertino, afirmou que a pena de 98 anos de prisão foi justa e impecável. Ele foi condenado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais do artista, Mirian e João, após dois dias de júri popular.

A sentença foi extremamente justa e impecável. Que seja um norte para acabarmos com a cultura de pena mínima no Brasil. Foi exemplar.

Ele comentou sobre a postura de Paulo Cupertino em plenário. "Ele mudou o rosto, as tatuagens, mas não mudou o caráter. Ele mostrou isso quando disse que não precisava se desculpar com a família das vítimas."