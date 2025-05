Lisa Gomes será repórter do novo Aqui Agora no SBT

Lisa Gomes será uma das repórteres do novo Aqui Agora, telejornal clássico do SBT que voltará em nova versão.

O que aconteceu

A nova versão do clássico telejornal tem estreia marcada para 09 de junho, às 18h30. Lisa terá a missão de levar informação com leveza, humor e seu toque irreverente ao espectador.