Sabrina Sato abre o coração sobre perdas gestacionais: 'Luto muito difícil'

Sabrina Sato, 44, abriu o coração sobre as perdas gestacionais que sofreu ao lado do atual marido, Nicolas Prattes, 28.

O que aconteceu

A apresentadora admitiu que foi duríssimo o luto pelos abortos espontâneos — situação que conseguiu superar com a ajuda do companheiro. "Foi um luto muito difícil. Neste momento, a gente se uniu ainda mais e se fortaleceu para poder voltar à vida", afirmou ela, em entrevista junto de Nicolas ao programa Conversa com Bial (Globo).

A segunda perda gestacional, de acordo com Sabrina, foi ainda mais dolorosa que a primeira para ambos. "Na segunda vez, foi muito difícil. Na primeira vez, não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, e vivemos aquele luto trabalhando. Só que, na segunda vez, criamos todas as expectativas, vivemos aquela gestação."