Priscilla diz que mesmo na fase evangélica era considerada 'rebelde'

A artista disse que respeitou seu tempo criativo e acredita ter feito essa mudança de curva "no momento certo". "Queria expansão, me desvincular de rótulos, até os que eu mesma me impus. Não era sobre negar o passado, mas sobre virar a página. Você não rasga as páginas anteriores, só começa uma nova. E eu não tenho dúvidas de que fiz na hora certa".

Priscilla fez sucesso como apresentadora infantil do SBT e cantora de música gospel. Nos últimos anos, ela abandonou os nichos religioso e infantil, e aderiu a um estilo com músicas mais ousadas e um visual moderno, com tatuagens e roupas mais sensuais.

No SBT, ela dividia os holofotes com Yudi Tamashiro. O apresentador, que fez o caminho oposto ao de Priscilla e se tornou evangélico, disse lamentar a nova fase da colega e gostaria que ela voltasse para a igreja ao seu lado.