Por que Otávio tem uma ligação sobrenatural com Diná em 'A Viagem'?

No decorrer da história, revela-se que a ligação entre os protagonistas vem de vidas passadas. O advogado e a mãe de Paty (Viviane Pinheiro) estão predestinados a se encontrar ao longo da eternidade.

Em certo ponto da trama, Otávio aceita fazer uma sessão de regressão. Com isso, ele vai se lembrar da última encarnação dos dois, no século 18, onde ele disputava o amor de Diná com Alexandre (Guilherme Fontes), que também amava a mulher.

Já a irmã de Estela (Lucinha Lins) vai se lembrar de uma encarnação anterior, na Idade Média, quando ela era uma princesa e sua carruagem atropela Otávio, um plebeu. Os dois não conseguiram ser felizes durante a vida em nenhuma encarnação; foi sempre a morte que os uniu.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.