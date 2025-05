Algemado e sem camisa: polícia agiu corretamente na prisão de Poze?

Algemas sem justificativa formal: pode violar a Súmula Vinculante nº 11 do STF;

Condução sem camisa: fere a dignidade humana e tratados internacionais;

Compartilhamento de imagens nas redes: infringe a Lei de Abuso de Autoridade;

Exposição midiática da prisão: atenta contra o princípio da presunção de inocência;

Risco sanitário e constrangimento em transporte coletivo no camburão.

Uso de algemas pode configurar abuso de autoridade. Para Welington Arruda, advogado criminalista e conselheiro da OAB-SP, "o uso de algemas só se justifica em caso de resistência, tentativa de fuga ou risco concreto à integridade física". Ele lembra que a Súmula nº 11 do STF veda algemas fora desses casos e que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedentes firmes nesse sentido, como os habeas corpus 146.945/SP e 211.011/MG.

As duas decisões citadas reforçam a exigência de justificativas formais para o uso de algemas. No habeas corpus 146.945/SP, o STJ anulou uma condenação porque o réu foi algemado sem que houvesse explicação documentada sobre risco de fuga ou violência. Já no HC 211.011/MG, o tribunal considerou inválido o argumento genérico de "risco à segurança" e reiterou que as algemas só são permitidas quando há resistência ativa ou ameaça concreta à integridade de alguém.

Conduta da polícia pode contaminar o inquérito. Arruda destaca que ilegalidades na abordagem podem comprometer a validade das provas. "Se a prisão é eivada de vícios, toda a investigação subsequente pode ser questionada". O advogado também afirma que a repetição desse padrão em outras prisões pode ensejar habeas corpus coletivo e ações por danos morais.

Ausência de camisa acentua constrangimento. Antonio Gonçalves, advogado criminalista, afirma que "até que a culpa esteja provada, o investigado deve ser tratado com dignidade". Para ele, a condução sem camisa, somada ao uso de algemas, agrava o constrangimento ilegal e viola o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura garantias do devido processo legal.

Condições do transporte podem violar a integridade física dos detidos. Antonio Gonçalves também critica o uso do camburão com outros presos. "É um ambiente insalubre, sem ventilação adequada e com riscos físicos e sanitários", afirma. Segundo ele, o procedimento pode ser questionado por violar a integridade física dos envolvidos.