Quem é o pai do filho de Sofia em 'A Viagem'? Confusão é resolvida no fim

A paternidade do filho que Sofia (Roberta Índio do Brasil) espera é um dos grandes mistérios da novela "A Viagem" (1994), reexibida hoje no Vale a Pena Ver de Novo. A revelação só acontece no fim da trama.

O que aconteceu

No início, nem mesmo Sofia sabe a resposta. Ela, na verdade, engravida sem ter visto o rosto do homem com quem se relacionou, já que os encontros aconteciam de olhos vendados.

A identidade do pai vira assunto entre os moradores da pensão. Cininha (Nair Bello) chega a promover uma "investigação" entre os homens do local e há quem duvide de Padilha (Renato Rabello).