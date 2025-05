O verdadeiro problema do Patati Patatá no SBT

Mas causou alvoroço a decisão do SBT de retomar a produção do 'Bom Dia & Cia' com apresentação de Patati Patatá. A programação de desenhos animados e brincadeiras sumiu da programação matutina das TVs por restrições mercadológicas e também pela disputa com plataformas exclusivas desse tipo de conteúdo.

Ainda assim, eu acredito no espaço desse tipo de programa mais lúdico na TV aberta. É uma necessidade até pensando no longo prazo: as emissoras precisam de estratégia para formar novos telespectadores. Ainda assim, considero que existe um erro importante na atual encarnação do programa: os apresentadores.

A presença de palhaços num cenário multicolorido fazendo a ponte entre Marcão do Povo e Luiz Bacci é disruptiva demais. Não no bom sentido. Acaba alienando todo mundo que não é uma criança. E a TV não pode ser alienante.

A solução seria colocar os jogos encantadores e divertidos que ocorrem no palco em um cenário mais sóbrio, ainda que alegre. Em vez de palhaços, uma condução que remetesse aos anos dourados do 'Oradukapeta' com Serginho Mallandro —alegria para todas as idades. E os desenhos também poderiam ser mais variados, com clássicos que incentivem a memória afetiva dos pais.

O SBT está certíssimo ao pensar que precisa trazer as crianças de volta para a TV aberta. Só não pode afugentar todo o resto.

