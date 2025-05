Ansioso por 'Superman'? O que esperar do universo DC nos cinemas e na TV

O novo "Superman" está cada vez mais próximo e será responsável por dar um pontapé inicial em uma nova fase do universo da DC. Agora, sob o comando de James Gunn e Peter Safran, as produções dos heróis e vilões do estúdio ganharão novidades que devem mudar os rumos da franquia no cinema e no streaming.

O que vem por aí?

Dirigido por James Gunn, o novo filme "Superman" abre oficialmente a nova versão do universo da DC e estreia nos cinemas em julho. Ele trará novos atores nos papéis principais, e será inspirado nos quadrinhos "All-Star Superman" e em curtas-metragens da década de 1940.

"Supergirl: A Mulher do Amanhã" é o próximo longa que dará as caras na franquia cinematográfica. O filme já começou as gravações e terá Milly Alcock, de "A Casa do Dragão", como protagonista, além de Jason Momoa, que depois de viver Aquaman no antigo universo da DC, agora será o personagem Lobo.